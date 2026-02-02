A Monza e in Brianza non si respira | da domani scattano i divieti

A Monza e nella Brianza le centraline segnano livelli di smog molto alti. Da domani scattano i divieti di circolazione, ancora una volta, per cercare di ridurre l’inquinamento. Le autorità hanno deciso di limitare il traffico per cercare di migliorare la qualità dell’aria, che in questi giorni resta molto pesante. I residenti si preparano a rispettare le nuove regole, mentre si aspettano le prime multe per chi dovesse infrangerle.

Monza e la Brianza ancora strette nella morsa dell’inquinamento, da domani scattano (ancora) i divieti. Dalla giornata di martedì 3 febbraio entreranno in vigore le misure temporanee antinquinamento di primo livello e Monza e provincia. Un intervento resto necessario dopo i dati registrati da Arpa Lombardia domenica 1 febbraio. Dati che hanno certificato il superamento per due giorni consecutivi del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella provincia di Monza. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti da domani partono i divieti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Da domani, a Monza e nella Brianza, vengono revocati i divieti anti inquinamento.

