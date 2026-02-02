A Montemiletto continua la rassegna teatrale Sala Impero | il nuovo appuntamento con la Compagnia Stabile di Bellizzi

Montemiletto si prepara a un’altra sera di spettacolo. La rassegna teatrale “Sala Impero” prosegue con il suo appuntamento settimanale e questa volta tocca alla Compagnia Stabile di Bellizzi. La partecipazione del pubblico cresce di volta in volta, e anche questa sera, sabato 7, alle otto di sera, si aspetta un’altra buona affluenza. La città continua a vivere di teatro e cultura, con eventi che attirano appassionati e curiosi.

Montemiletto continua a vivere di teatro, partecipazione e cultura. La II Rassegna Teatrale "Sala Impero", valida come I Premio del Teatro Amatoriale "Città di Montemiletto", raggiunge il suo giro di boa e prosegue con un successo di pubblico sempre crescente: sabato 7, alle ore 20:00, andrà in scena l'ottavo spettacolo su sedici, segnando ufficialmente la metà di un percorso che sta raccogliendo entusiasmo, applausi e sale gremite. Il percorso culminerà in un momento di grande prestigio: il 6 giugno, nella splendida cornice del Castello della Leonessa, si terrà una serata di gala durante la quale verrà proclamata la compagnia vincitrice del premio. La II Rassegna Teatrale Sala Impero non è solo una competizione: è un racconto collettivo, una festa di comunità, una scommessa vinta sulla cultura. È la dimostrazione che anche nei piccoli centri

