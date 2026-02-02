A Milano-Cortina il messaggio è chiaro | piccoli gesti grandi cambiamenti per un futuro sano e sostenibile

A Milano-Cortina, in occasione dell’apertura dei Giochi olimpici invernali 2026, è stato presentato un nuovo documento che invita all’attenzione sui piccoli gesti quotidiani. Il messaggio è semplice: anche le azioni di tutti i giorni possono contribuire a costruire un futuro più sano e sostenibile. La presentazione ha attirato l’attenzione di molti, sottolineando come ognuno possa fare la differenza con comportamenti semplici ma concreti.

A Milano-Cortina, in occasione dell'avvio dei Giochi olimpici invernali 2026, è stato presentato un nuovo documento con un messaggio chiaro e potente: ogni gesto quotidiano ha un impatto reale sulla salute futura. Il Manifesto della prevenzione, promosso dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro con il sostegno del ministero della Salute, di Fondazione Milano Cortina 2026 e del primo firmatario Esselunga, punta a trasformare piccole abitudini in grandi cambiamenti per la prevenzione del cancro. L'evento si è svolto proprio in concomitanza con il World Cancer Day, il 4 febbraio, sottolineando l'urgenza di agire prima che le malattie si manifestino.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.