A lezione di cucina e di vita | i giovani di Ristorando preparano il pranzo per gli agenti

L’invito nasce dal desiderio dei ragazzi di ricambiare l’accoglienza ricevuti dalla Polizia Locale, che li aveva accolti in una mattinata alla scoperta delle funzioni e delle attività che svolgono quotidianamente C’è un momento della settimana in cui ci si ritrova e il tempo rallenta, lasciando spazio allo stare insieme. È Ristorando, l’appuntamento in cui il pranzo non è solo un pasto, ma un’occasione per incontrarsi, conoscersi e costruire relazioni. È proprio all’interno di Ristorando che i ragazzi di Techne hanno voluto invitare la Polizia Locale di Forlì, trasformando il pranzo in un gesto di gratitudine e riconoscenza.🔗 Leggi su Forlitoday.it

