A Ischia con la carta di identità falsa | Volevo lo sconto residenti sull'aliscafo

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Forio, sull’isola di Ischia. I militari lo hanno fermato e trovato con una carta di identità falsa, in cui dichiarava di essere residente sull’isola. L’uomo ha spiegato che voleva ottenere lo sconto riservato ai residenti sull’aliscafo. Ora si trova in caserma in attesa di essere processato.

Un 38enne è stato arrestati dai carabinieri a Forio, ad Ischia (Napoli): è stato trovato con un documento falso in cui risultava residente sull'isola.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ischia Forio Il delfino “cammina” con la coda sull’acqua: cos’è il “tail-walking” e perché è così raro Un video incredibile mostra un delfino che si muove in modo insolito, con la coda che tocca l’acqua mentre si solleva in verticale. Kilian Jornet e l’oscura presenza del “terzo uomo” sull’Everest: “Mi seguiva, non sapevo chi fosse” Kilian Jornet, noto alpinista e atleta di montagna, ha raccontato di un’esperienza inquietante sull’Everest, dove ha avvertito la presenza di un Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ischia Forio Argomenti discussi: Mare grosso nel Golfo di Napoli: il traghetto per Ischia è in difficoltà; MOLTO FREDDO, MOLTO SECCO CON LIME Ischia è chiusa, tornate d’estate!; Da Campiglio a Cortina fino ad Ischia: siglato accordo per Tavolo gestione flussi turistici; ISCHIA. IL SALUTO DEL VICE QUESTORE CIRO RE: LE GENTE SI DEVE SENTIRE SICURA. Incontro in un ricordo con ritratto a IschiaPer la rubrica Incontro in un ricordo di Augusto De Luca parliamo di ritratto ad Ischia tra i primi realizzati in carriera. lagazzettadellospettacolo.it Ischia celebra San Ciro con la solenne processione nel giorni della festa posticipata a oggi col ritorno del Vescovo emerito Gennaro Pascarel – Al Ciglio festeggiato il Santo ...Ischia celebra San Ciro con fede, musica e tradizione. Processioni, celebrazioni al Ciglio e messa solenne col Vescovo Pascarella. ilgolfo24.it #Ischia e #Procida: il “furbetto” della carta d’identità arrestato dai Carabinieri Bagagli, turisti e anche furbetti del documento: è questo il bilancio dei controlli effettuati nei porti di Ischia e Procida da parte dei Carabinieri. I militari, impegnati nel monitorare il fluss - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.