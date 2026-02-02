A fare ideologia nelle scuole sono i docenti di sinistra l’accusa di Azione studentesca Il servizio di Report

La puntata di Report di ieri ha acceso i riflettori su un’accusa di Azione Studentesca: secondo loro, sono i docenti di sinistra a fare ideologia nelle scuole. L’associazione studentesca ha portato avanti questa tesi, scatenando reazioni diverse tra insegnanti e studenti. La discussione si accende su cosa si insegni realmente nelle aule e chi sia a influenzare i ragazzi.

La puntata di Report andata in onda ieri ha acceso i riflettori su un’iniziativa di Azione Studentesca che ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo della scuola. Al centro del servizio, l'ormai famoso questionario rivolto agli studenti per segnalare interventi di carattere politico da parte dei docenti durante le lezioni. A spiegare le ragioni dell’azione è stata Agnese Gallinacci, esponente del movimento, intervistata da Giorgio Mottola. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Azione Studentesca “Siamo di sinistra”: i docenti dei licei di Bologna contro il questionario di Azione Studentesca | VIDEO Questa mattina, alcuni insegnanti dei licei di Bologna hanno deciso di uscire allo scoperto. Scuola, prof denuncia un sondaggio di Azione Studentesca: “Schedano docenti di sinistra” In alcune scuole italiane, studenti hanno promosso sondaggi per identificare i professori di sinistra. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Azione Studentesca Argomenti discussi: La trappola identitaria: una storia di potere e idee nel nostro tempo; Manifesto sui prof di sinistra, muro degli studenti: Noi sempre liberi, non siamo così ingenui da farci indottrinare nelle ore di lezione; Ferrara città 30, il Forum risponde al vicesindaco Balboni: Si deve fare il prima possibile; Associazione Setteottobre: Grave che Farmacap interrompa rapporti con Teva. Ciak, azione… “Volevo solo fare la calciatrice” (Alice #Pignagnoli) #Wonderful x.com NON RESTARE A GUARDARE. ENTRA IN AZIONE. Radio Soccorso Anagni cerca nuovi volontari di Protezione Civile Se sei giovane, hai voglia di fare qualcosa che conta davvero e vuoi far parte di una vera famiglia, questo è il tuo posto. Con noi puoi: - facebook.com facebook

