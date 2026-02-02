A Cirò nuovo medico di base in arrivo dopo richiesta di nomina provvisoria da parte del sindaco Sculco

A Cirò, in provincia di Crotone, arriva un nuovo medico di base. Dopo settimane di attesa, il sindaco Sculco ha chiesto una nomina provvisoria per ripristinare il servizio. La città, che aveva visto sospeso il suo servizio di medicina generale dopo il pensionamento di uno dei due medici, ora spera in una soluzione rapida. L’amministrazione comunale ha già avviato le pratiche per assicurare ai cittadini le cure di cui hanno bisogno.

A Cirò, in provincia di Crotone, è in corso un'azione concreta per ripristinare il servizio di medicina generale interrotto dopo il passaggio in pensione di uno dei due medici di base della città. Il sindaco Mario Sculco ha formalmente richiesto l'assegnazione provvisoria di un nuovo medico di base, in attesa del riconoscimento ufficiale della località come zona carente, che permetterebbe l'assunzione stabile di un professionista. La decisione è maturata dopo un'emergenza sanitaria che ha colpito la comunità, costringendo i cittadini a un'unica disponibilità medica, con evidenti rischi per la salute, soprattutto per gli anziani e chi soffre di patologie croniche.

Cirò, il sindaco Sculco: chiesta nomina provvisoria nuovo medico di baseSulla questione del servizio di medicina generale che da ieri, domenica 1° febbraio, vede la comunità costretta a poter usufruire di una sola unità professionale, il Sindaco ha investito e continua a ... strettoweb.com

Cirò, Sindaco sollecita medico di base dopo chiusura ambulatorioIl Sindaco di Cirò, Mario Sculco, sta seguendo con massima attenzione la questione del servizio di medicina generale, ridotto da ieri a una sola unità professionale, e ha avuto oggi nuove interlocuzio ... cn24tv.it

