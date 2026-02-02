A bocca asciutta Sabrina Carpenter mentre Cynthia Erivo e Ariana Grande vincono Best Pop Duo

Questa notte si è conclusa alla Crypto Arena di Los Angeles l’edizione 2026 dei Grammy Awards. Sabrina Carpenter si è dovuta accontentare di restare a bocca asciutta, mentre Cynthia Erivo e Ariana Grande hanno portato a casa il premio come miglior duo pop. La serata ha visto emozioni forti e sorprese, con tanti artisti che si sono sfidati sul palco.

S i è da poco conclusa – alla Crypto Arena di Los Angeles – l'edizione 2026 dei Grammy Awards, gli attesissimi "Oscar" della musica. Condotta da Trevor Noah, la cerimonia è stata, come di consueto, ricca di sorprese e indimenticabili performance dal vivo. Ultima edizione trasmessa dalla CBS, dal prossimo anno i Grammys si sposteranno su Disney+. Ecco tutti i vincitori (alcuni davvero inattesi) della scintillante serata.

