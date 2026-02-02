88.500 donne in Italia hanno subito una mutilazione genitale

Nel nostro paese, sono circa 88.500 le donne e le ragazze sopra i 15 anni che, secondo i dati più recenti, hanno subito una mutilazione genitale. La cifra si riferisce al 1° gennaio 2023 e rappresenta un problema ancora presente nel nostro territorio. Molte di loro vivono in Italia da anni, ma portano ancora questa ferita che le accompagna nella vita quotidiana. La questione non riguarda solo il passato, ma anche il presente, e richiede attenzione.

Al 1° gennaio 2023 circa 88.500 donne e ragazze sopra i 15 anni che vivono in Italia hanno già subito una mutilazione genitale femminile “A vent’anni dall’approvazione della legge l’attuazione della norma resta opaca e frammentata”: emerge dall’analisi realizzata da ActionAid sull’operato delle amministrazioni competenti. Al Dipartimento per le Pari Opportunità sono stati assegnati, tra il 2011 e il 2025, 14,6 milioni di euro, di cui oltre 9,1 milioni “non risultano utilizzati” dice l’organizzazione. Il ministero della Salute tra il 2005 e il 2025 ha trasferito alle Regioni oltre 18,3 milioni di euro per attività di prevenzione, formazione e assistenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - 88.500 donne in Italia hanno subito una mutilazione genitale Approfondimenti su Italia Donne Violenza donne: Istat, in Italia 6,4 mln di vittime, una su tre ha subìto violenze Violenza di genere, in dieci mesi quasi 500 donne hanno chiesto aiuto Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia Donne Mutilazione genitali femminili, in Italia le hanno subite 88.500 donneSono state presentate ieri a Milano le nuove stime relative alle mutilazioni genitali femminili (MGF) in Italia. Secondo uno studio condotto dall'Università di Milano Bicocca e Università di ... tg24.sky.it Mutilazioni genitali, nel mondo cala pratica tra le giovani: in Italia coinvolge oltre 88.500 donneMilano, 23 ott. (Adnkronos) - Presentate le nuove stime relative alle mutilazioni genitali femminili (Mgd) in Italia. Secondo uno studio condotto dall'Università di Milano Bicocca e Università di ... iltempo.it Legge di bilancio, le donne dove sono Gli ultimi dati Istat disponibili ci mostrano che in Italia il 45,4% delle donne di età compresa tra i 18 e i 49 anni è senza figli, e sono in aumento le coppie childfree, ovvero quelle che rinunciano volontariamente alla scelta - facebook.com facebook Pallavolo: finale di Coppa Italia donne da record, in 12.853 a Torino. Fabris: "La nostra Serie A può e deve crescere ancora" #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.