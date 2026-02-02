70enne infortunato durante una discesa decesso improvviso in presenza degli amici sulle piste alpine

Un uomo di 70 anni è morto improvvisamente mentre scendeva le piste del comprensorio sciistico del Verena, a Roana, sull’altopiano di Asiago. Era in compagnia degli amici, quando è stato colto da un malore e non c’è stato nulla da fare. L’incidente si è verificato durante una discesa, lasciando tutti sotto shock. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Un uomo di 70 anni è morto improvvisamente durante una discesa sulle piste del comprensorio sciistico del Verena, a Roana, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto intorno alle 14 di domenica 1 febbraio 2026, mentre l'uomo si trovava in compagnia di amici, intento a sciare lungo una delle piste aperte al pubblico. Non si è trattato di un incidente con impatto fisico, ma di un malore improvviso che lo ha colto durante la discesa. Il corpo è stato trovato accasciato a terra, senza segni di trauma apparenti, e immediatamente soccorso dai compagni di sci e da altre persone presenti sul posto.

