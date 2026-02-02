La polizia di Palermo ha fermato e rimpatriato un tunisino di 42 anni sospettato di essere coinvolto in una rete terroristica islamista. L’uomo, che viveva in città, era sotto osservazione da tempo e ora si trova fuori dall’Italia. La misura arriva dopo un’indagine che ha portato a ritrovamenti e approfondimenti sui suoi legami con gruppi radicali.

Un cittadino tunisino di 42 anni è stato fermato e successivamente espulso dalla Polizia di Stato a Palermo, dopo essere stato individuato come vicino a posizioni terroristiche islamiste. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato rimpatriato a seguito di controlli effettuati nelle cosiddette “zone rosse” del centro storico del capoluogo siciliano. 42enne espulso a Palermo Il dubbio sul terrorismo islamico Collaborazione tra Digos e Ufficio Immigrazione Espulsione e rimpatrio dopo il trattenimento al CPR Risultati delle attività di prevenzione nelle zone rosse 42enne espulso a Palermo Il fermo è avvenuto durante specifici servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti nelle Zone a Vigilanza Rafforzata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 42enne sospettato di far parte di una rete terroristica islamista a Palermo, disposto il decreto di espulsione

Approfondimenti su Palermo Tunisino

Un cittadino straniero, recentemente scarcerato da Benevento dopo aver scontato una condanna, è stato trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palermo Tunisino

Argomenti discussi: Coltello alla gola della cassiera e fuga: arrestato per una rapina a Marchirolo avvenuta a dicembre; Poliziotto indagato per l'omicidio di un 28enne a Rogoredo, accertamenti della Procura su un arresto del 2024; Un uomo di 42 anni di Strumica è stato privato della libertà, sospettato di incendio doloso; Arrestato 42enne a Ferizaj, colpito a morte nella casa di una persona.

42enne sospettato di far parte di una rete terroristica islamista a Palermo, disposto il decreto di espulsioneUn tunisino di 42 anni è stato fermato e rimpatriato dalla Polizia a Palermo per vicinanza a posizioni terroristiche islamiste. virgilio.it

Il 42enne Maurizio Pastore, ritenuto l'autore dell'omicidio del 39enne Amleto Magellano, ucciso il 17 gennaio scorso a Bari, potrebbe commettere altri atti violenti, tenuto conto... Leggi l'articolo - facebook.com facebook