La Madonna di Rosa si fa strada tra i fedeli con un affresco considerato miracoloso. La devozione nasce da un’apparizione della Vergine e da un’immagine che, secondo la tradizione, ha attirato numerosi pellegrini nel tempo. Questa volta, il trasferimento dell’affresco è stato accompagnato anche dalla presenza degli angeli, che secondo la leggenda hanno scortato l’immagine durante il percorso.

La devozione alla Madonna di Rosa nasce da affresco miracoloso e da un’apparizione della Vergine. Anche gli angeli accompagnarono il trasferimento dell’immagine. Alla periferia est di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, si trova il santuario della Madonna di Rosa e Gesù Misericordioso. La storia del Santuario è legata alla vicende del fiume Tagliamento, che nel 1648 straripò come era accaduto diverse altre volte. A fare le spese dell’irruenza delle acque fu specialmente il paesino di Rosa, costretto per quattro volte dalle piene del fiume a cambiare posizione da una sponda all’altra del fiume. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 2 febbraio, Madonna di Rosa: l’affresco miracoloso scortato dagli Angeli

Il 17 dicembre si celebra la Vergine di Andocs, una figura molto venerata in Ungheria.

Il 25 gennaio, si ricorda il miracolo della Madonna di Bandel, un episodio che ha segnato la devozione locale.

Argomenti discussi: La Madonna dell'Idea e la Candelora nel Duomo di Milano; Madonna Candelora, se la vien con sol e bora…; È il giorno della Candelora, la luce segno di speranza oltre la frana; Santuario Madonna delle Lacrime: Festa della Candelora con la partecipazione dei religiosi della Diocesi

È il giorno della Candelora, cos’è e perché si celebra il 2 febbraio: origini, tradizioni, significati simboliciOgni anno, il 2 febbraio, in molte parti del mondo si celebra la Candelora, una ricorrenza carica di significati religiosi, simbolici e stagionali. A metà tra l’inverno più rigido e le prime promesse ... strettoweb.com

2 Febbraio, Festa della Candelora: il significato profondo della Presentazione di Gesù al TempioFesta della Candelora: quando la Luce entra nel Tempio. Ripercorriamo la Presentazione di Gesù e il suo significato profondo. lalucedimaria.it

Lunedì 16 febbraio nella sala del Centenario Basilica Madonna delle Grazie #Benevento - facebook.com facebook

2 febbraio "A la Madonna Candelora dell’inverno sèmo fora ma se piove o tira vento de l’inverno sèmo ancora dentro" #dettipopolariveneziani x.com