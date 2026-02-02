2 febbraio la Candelora in Toscana | festa che preannuncia la fine dell' inverno

Oggi in Toscana si celebra la Candelora, una festa che segna il passaggio tra l’inverno e la primavera. A Firenze tante persone si sono radunate in chiesa per accendere le candele, tradizione che si tramanda da generazioni. La giornata è una tappa importante, perché secondo le credenze popolari segna la fine del freddo e delle giornate corte. Nonostante il cielo grigio, molti cittadini hanno partecipato alle celebrazioni, pronti ad accogliere l’arrivo di un periodo più mite.

Firenze, 2 febbraio 2026 - Oggi è la Candelora, il giorno a metà fra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera legato a tante tradizioni pagane e religiose. Il 2 febbraio anche in Toscana è considerata una spartiacque nel calendario invernale perché segna l'allungamento delle giornate e il primo timido risveglio della natura. Marina Sosnovskaya Il proverbio. È antica la tradizione della ‘Candelora’, e passa attraverso generazioni e tradizioni diverse. Oggi, più comunemente, viene associata ad un detto, declinato in tutti i dialetti, ma associato allo stesso significato: “ Quando vien la Candelòra dell’inverno semo fora, ma se piove o tira vento, dell’inverno siamo dentro ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

