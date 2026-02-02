139ª edizione del Carnevale di Capua | protagoniste le scuole

Dal 12 al 17 febbraio, Capua si anima con la 139ª edizione del suo Carnevale. Le scuole della città hanno preso il comando della festa, portando alle strade carri colorati, maschere e tanta allegria. La manifestazione, tra sfilate e momenti di festa, coinvolge tutta la comunità e richiama visitatori da fuori. È un’occasione per vedere i bambini e i ragazzi protagonisti della tradizione più amata di Capua.

Dal 12 al 17 febbraio Capua in festa con la sua manifestazione più rappresentativa che è il Carnevale. La 139ª edizione del Carnevale di Capua inizia dal mattino del giorno 12 febbraio con il carnevale dello studente. Anche quest'anno, infatti, ci sarà la partecipazione attiva delle scuole del territorio, rinnovando una tradizione ormai radicata nella comunità di Capua. Due scuole dell'infanzia "Aeroplanino" e "A Piccole Mani"; i due Istituti comprensivi "Ettore Fieramosca" e Pier delle Vigne; i quattro istituti superiori ITIS Giulio Cesare Falco; ISIS Federico II, Liceo Scientifico Luigi Garofano e Liceo Salvatore Pizzi.

