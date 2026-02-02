La Cina ha giustiziato 11 membri della famiglia Ming, un clan criminale attivo al confine con il Myanmar. Si tratta di persone coinvolte in truffe online, violenze e sequestri di cittadini cinesi. La notizia rivela un intervento deciso delle autorità cinesi contro questa banda, considerata tra le più pericolose della zona.

La Cina ha eseguito la condanna a morte di 11 membri della famiglia Ming, un clan criminale etnico cinese attivo al confine con il Myanmar, noto per le truffe online, la violenza e il sequestro di cittadini cinesi. La decisione è arrivata pochi mesi dopo la loro condanna avvenuta a settembre e segna un intervento diretto di Pechino contro un gruppo criminale le cui attività avevano cominciato a minacciare la stabilità interna e a generare indignazione pubblica. I Ming, insieme ad altri tre clan – Bau, Wei e Liu – controllavano la città di Laukkaing, nello Stato Shan del Myanmar, prosperando inizialmente sul traffico di oppio e metanfetamine, per poi spostarsi verso casinò e sofisticate truffe online conosciute come “pig-butchering scams”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "11 condannati a morte": la strana guerra della Cina contro la famiglia mafiosa

Approfondimenti su Ming Famiglia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ming Famiglia

Argomenti discussi: CINA: GIUSTIZIATE 11 PERSONE LEGATE A CENTRI PER TRUFFE IN MYANMAR; 11 condannati a morte: la strana guerra della Cina contro la famiglia mafiosa; Cina, giustiziati 11 membri clan criminale Ming; Mi hanno tolto 11 denti in quattro ore, stavo malissimo. Non riuscivo più a mangiare e a….

11 condannati a morte: la strana guerra della Cina contro la famiglia mafiosaLa Cina ha giustiziato 11 membri del clan Ming per truffe e violenze. Ecco che cosa c'è dietro il pugno duro di Pechino ... ilgiornale.it

La Cina ha ucciso 11 persone condannate a morte perché accusate di gestire centri per le truffe online in MyanmarLa Cina ha eseguito le condanne a morte contro 11 persone accusate di gestire un’organizzazione criminale con sede in Myanmar, dedita principalmente alle truffe contro cittadini cinesi. Le 11 persone ... ilpost.it

La Cina ha annunciato l’esecuzione di 11 condannati legati a gruppi criminali basati in Myanmar, accusati di truffe telecom e frodi online. Le esecuzioni, rese note dal tribunale di Wenzhou nello Zhejiang, arrivano dopo le condanne a morte. Secondo le autorit - facebook.com facebook

La Cina ha ucciso 11 persone condannate a morte perché accusate di gestire centri per le truffe online in Myanmar x.com