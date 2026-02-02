02 02 – Scontri di Torino è bagarre politica – Trattative tra Usa a Iran – Gli atleti russi ai Giochi di Milano-Cortina come neutrali

La tensione a Torino sale di nuovo. ieri sera si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nel centro città. il governo ha subito deciso di accelerare sui provvedimenti di sicurezza, mentre la maggioranza si è scagliata contro la sinistra, chiedendo di chiarire da che parte stia. la situazione resta calda e le autorità temono nuove proteste nelle prossime ore.

Scontri di Torino, il governo accellera sul pacchetto sicurezza. La maggioranza attacca: "La sinistra da che parte sta?". Replica il Pd: "Accusarci di complicità con violenti è una strategia pericolosa". Trattative tra Usa a Iran: "Pronti all'incontro e a negoziare un accordo". Intanto Teheran pubblica l'elenco delle persone uccise nelle proteste, sono 2.986. Gli atleti russi ai Giochi di Milano-Cortina come neutrali, ma con poche speranze di medaglie.

