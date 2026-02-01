zona autotrasportatori tavolo con le aziende

Questa mattina si è tenuto un incontro tra i vertici delle aziende dell’area Autotrasportatori. I rappresentanti nazionali del settore hanno affrontato le problematiche che da tempo colpiscono quella zona, promettendo di lavorare insieme per trovare soluzioni rapide. La riunione è avvenuta su invito delle autorità locali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e le infrastrutture.

"Ho incontrato, come promesso, i vertici nazionali del gruppo principale responsabile delle criticità della zona Autotrasportatori. Si sono presi diversi impegni risolutivi, anche nel medio e lungo periodo; da parte mia ho dato la disponibilità a costruire, se possibile già dal mese prossimo, un Tavolo di Distretto per ottimizzare il coordinamento e guardare a soluzioni strutturali ". Il sindaco Riccardo Righi si definisce soddisfatto dell'incontro avuto in settimana con l'azienda considerata più coinvolta a livello delle problematiche esplose nelle ultime settimane in zona Autotrasportatori, soddisfatto ma prudente: "Abbiamo fissato incontri semestrali per monitorare l'andamento".

Il 2026 si apre con segnali di difficoltà per molte aziende della Brianza, evidenziando un quadro di crisi industriale e preoccupazione tra i lavoratori.

