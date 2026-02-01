Ziliani contro Conte | Gli infortuni? Responsabilità della sua gestione
Il giornalista Stefano Ziliani non ha risparmiato critiche dopo le parole di Antonio Conte sul recente Napoli-Fiorentina. Ziliani sostiene che gli infortuni dei giocatori siano da attribuire anche alla gestione del tecnico, e non solo a sfortuna o caso. Lo scontro tra i due continua a dividere gli appassionati di calcio, mentre i tifosi attendono risposte chiare sulla situazione.
Il giornalista critica lo sfogo del tecnico dopo Napoli-Fiorentina Lo sfogo di Antonio Conte dopo Napoli-Fiorentina continua a far discutere. Tra le voci più critiche c'è quella di Paolo Ziliani, che sui propri profili X ha puntato il dito contro l'allenatore azzurro, attribuendogli responsabilità dirette per l'ondata di infortuni che ha colpito la squadra. «Conte piange in tv e accusa il mondo intero senza che nessuno trovi il coraggio di dirgli che la colpa degli infortuni che hanno decimato il Napoli è solo e soltanto sua», scrive Ziliani su X, commentando le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nel post partita.
Critica a Conte: gestione e infortuni sotto accusa
In un contesto sportivo complesso, le recenti criticità riguardano la gestione di alcuni aspetti e il crescente numero di infortuni nel Napoli.
Biasin punge Conte: “Parla di tutto, ma non della sua gestione”
In seguito alla recentissima sconfitta del Napoli contro la Juventus, Antonio Conte ha commentato la partita senza affrontare direttamente la sua gestione.
