Il giornalista Stefano Ziliani non ha risparmiato critiche dopo le parole di Antonio Conte sul recente Napoli-Fiorentina. Ziliani sostiene che gli infortuni dei giocatori siano da attribuire anche alla gestione del tecnico, e non solo a sfortuna o caso. Lo scontro tra i due continua a dividere gli appassionati di calcio, mentre i tifosi attendono risposte chiare sulla situazione.

"> Il giornalista critica lo sfogo del tecnico dopo Napoli-Fiorentina Lo sfogo di Antonio Conte dopo Napoli-Fiorentina continua a far discutere. Tra le voci più critiche c’è quella di Paolo Ziliani, che sui propri profili X ha puntato il dito contro l’allenatore azzurro, attribuendogli responsabilità dirette per l’ondata di infortuni che ha colpito la squadra. «Conte piange in tv e accusa il mondo intero senza che nessuno trovi il coraggio di dirgli che la colpa degli infortuni che hanno decimato il Napoli è solo e soltanto sua», scrive Ziliani su X, commentando le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nel post partita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ziliani contro Conte: «Gli infortuni? Responsabilità della sua gestione»

