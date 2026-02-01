Zielinski si prende il centro del Milan. Dopo mesi di alti e bassi, il centrocampista polacco dimostra di aver ritrovato forma e fiducia. Con un gol e una prestazione convincente, si conferma ormai come un punto fermo della squadra. “Ora sto bene”, dice, e l’allenatore aspetta il ritorno degli infortunati per puntare ancora di più su di lui.

Ma cosa avrà mai detto Cristian Chivu a Piotr Zielinski per rigenerarlo in questo modo? Ormai non è più una novità: da quando il tecnico ex Parma si è insediato sulla panchina dell’Inter, il rendimento del centrocampista polacco è diametralmente cambiato. Anzi, si è impennato: gol, assist, giocate, regia. Da oggetto misterioso dello scorso anno - frenato anche da svariati problemi fisici che ne hanno condizionato l’inserimento nel gruppo di Simone Inzaghi -, Zielinski è diventato cervello e martello dell’Inter. Assiste e trova con frequenza anche il gol, come quello che questa sera ha chiuso la sfida contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Zielinski ormai è un pilastro: "Ora sto bene, aspettiamo che tornino anche gli infortunati"

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha commentato le aspettative prima della partita contro il Genoa.

Argomenti discussi: L'Inter allunga -; Inter-Pisa 6-2, le pagelle: Dimarco (8) accende il match, Esposito (7,5) è ormai una certezza. Moreo (7,5), che doppietta; Il commento di Luciano: anticipi della 22a giornata di serie A; Sommer-Michi-Zielinski, ma cosa fate? Pasticcio incredibile e Moreo segna quasi da metacampo.

Un nuovo Zieli?ski per Chivu: l’Inter continua a sorridere a CremonaI nerazzurri continuano a correre e consolidano il primo posto a Cremona, anche grazie a una nuova versione del centrocampista polacco. gianlucadimarzio.com

L'Inter vince anche a Cremona, 2-0 con Lautaro e ZielinskiCREMONA (ITALPRESS) – L’Inter non stecca nemmeno allo Zini e vince per 2-0 contro la Cremonese di Nicola, ormai in crisi di ... iltempo.it

Il futuro di Davide Frattesi non è ancora stato deciso Ormai non è più un mistero che il classe ‘99 non veda di buon occhio il suo minutaggio all’Inter perché le premesse di inizio stagione erano decisamente diverse. Il rendimento di Zielinski lo ha fatto scivol - facebook.com facebook

Ormai titolare dell'Inter e già al 2° gol in campionato Sì, Zielinski a 1 è stato un gran colpo #Fantacalcio #SerieA x.com