Zielinski si gode la vittoria contro la Cremonese e pensa già ai record personali. Il centrocampista dell’Inter ha detto che l’obiettivo principale resta sempre la squadra, anche se non nasconde il desiderio di migliorare i suoi numeri. Dopo il match, ha commentato con entusiasmo, ma senza troppi fronzoli, che l’importante è aver portato a casa i tre punti.

Inter News 24 Zielinski dopo Cremonese Inter. Il centrocampista nerazzurro ha parlato della vittoria della sua squadra. Queste le sue parole. Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria a Cremona, dove ha segnato il quarto gol stagionale, contribuendo al 2-0 finale. Il polacco ha sottolineato l’importanza del collettivo e l’intento di migliorare la propria stagione, pur mantenendo la priorità sulla squadra. STAGIONE E GOL PERSONALE – «Nella mia migliore stagione al Napoli ho fatto otto gol, vediamo se riesco a battere questo dato. Ma l’importante non sono i gol, ma la vittoria della squadra». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski dopo Cremonese Inter: «Gol? Vediamo se riesco a battere questo record. L’importante è la vittoria della squadra»

Dopo la vittoria contro l'Inter, Padoin ha commentato l'andamento della squadra sottolineando l'importanza dello spirito di gruppo.

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma nella 19ª giornata, Carlos Augusto ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sul proprio percorso.

