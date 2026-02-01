La Zenith torna in campo dopo la sconfitta e cerca di riprendere il cammino. Oggi alle 14, il team di casa affronta il Fratres, con l’obiettivo di dimenticare subito la partita precedente e ripartire con determinazione. I giocatori sono pronti a mettere in campo tutta la voglia di riscatto.

Dimenticare subito l’ultimo ko e ripartire di slancio. Con questi obiettivi la Zenith Prato si appresta ad ospitare, oggi alle 14.30 al Chiavacci, il Fratres Perignano. Una squadra ostica, che si trova al quinto posto in classifica con 33 punti e lotta per un posto al sole nei play off di fine stagione. Fra le novità più importanti in casa pratese, da segnalare un colpo in entrata e uno in uscita. Sul fronte offensivo è stato risolto il contratto con Parrini per far posto ad un ritorno importante come quello di Caggianese, che già dalla sfida odierna sarà a disposizione di mister Settesoldi. Il giocatore, attaccante classe 1996, era finito ai margini del progetto tecnico della Lucchese, attuale capolista nello stesso girone degli amaranto, e quindi torna a Prato dopo 4 gol segnati e con grande desiderio di rivalsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Zenith, il ritorno di Caggianese. Oggi c’è il Fratres

