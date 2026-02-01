Zaragoza alla Roma, affare fatto. La trattativa tra il club giallorosso e il Bayern Monaco si è chiusa con successo: il calciatore arriverà presto in capitale. Zaragoza, esterno offensivo in prestito al Celta Vigo, si prepara a vestire la maglia della Roma dopo aver trovato l’intesa tra i due club.

Bryan Zaragoza, esterno offensivo di proprietà del Bayern Monaco, ma in prestito al Celta Vigo, è pronto a vestire la maglia della Roma che ha trovato l’accordo con il club tedesco. Calciomercato, arriva Zaragoza alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore sarà nella capitale in tarda serata con il suo volo che dovrebbe atterrare all’aeroporto di Fiumicino dopo la mezzanotte. Un rinforzo importante per il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini con l’allenatore giallorosso che avrà nella suo rosa un calciatore in grado di agire sia sulla fascia che da trequartista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Zaragoza alla Roma, affare fatto, il calciatore in arrivo nella capitale | CM

Approfondimenti su Bryan Zaragoza

Donyell Malen è arrivato a Roma, presso l’aeroporto di Ciampino, accompagnato da Gian Piero Gasperini.

La Roma ha raggiunto un accordo per l'acquisto di Malen, che si unirà alla squadra nelle prossime settimane.

Ultime notizie su Bryan Zaragoza

Roma, giornata decisiva per Zaragoza: Massara punta alla chiusura dell’affareOre caldissime in casa Roma nella corsa all’esterno sinistro di piede destro richiesto da Gian Piero Gasperini. Preso atto delle difficoltà. tuttomercatoweb.com

La Roma mette le ali: Gasperini accontentato, in arrivo Zaragoza. Tutti i dettagli dell'affareLa Roma ha individuato in Bryan Zaragoza il rinforzo giusto per il reparto offensivo e nelle ultime ore ha impresso l’accelerata decisiva. L’operazione,. tuttomercatoweb.com

#Zaragoza alla #Roma, accordo totale: presto visite mediche e firma x.com

ACCORDO ROMA-BAYERN PER ZARAGOZA Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma ha trovato un accordo di massima con il Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. L'operazione prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbli - facebook.com facebook