Il Torino vince 1-0 contro il Lecce e interrompe un periodo difficile. Zapata segna un gol che fa esplodere i tifosi allo stadio Granata. La squadra torna a respirare fiducia, lasciandosi alle spalle settimane di incertezze e sconfitte. La partita ha dato nuovo slancio, dimostrando che il Toro può tornare a lottare con convinzione.

Il Torino ha spezzato un’incertezza che durava da settimane. Nella serata del 1° febbraio 2026, al Granata, il pubblico ha visto nascere una nuova atmosfera: non più il timore di un’ennesima sconfitta o di una rimonta che non arriva, ma l’esplosione di un’identità. Il gol che ha deciso la partita contro il Lecce non è stato solo un momento tecnico, ma un gesto simbolico. A segnarlo è stato Juan Pablo Zapata, che ha messo in campo non solo la sua abilità, ma tutta la sua storia, la sua passione, il peso di un’attesa che si è trasformata in riscatto. Il punteggio finale 2-1 ha dato il giusto contorno a un’azione che ha incantato: un diagonale dal limite dell’area, preciso come un colpo di lama, che ha scavato la porta del portiere avversario e ha fatto esplodere il settore ospiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zapata sfodera il cuore, il Toro si libera del fantasma Lecce con un gol che incanta il pubblico.

Approfondimenti su Zapata Granata

Fullkrug Milan segna il suo primo gol con il club contro il Lecce, segnando un importante traguardo nel suo percorso con i rossoneri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Q-SCHOOL 26 DAY3: UN GRANDE MASSIMO DANTE SI QUALIFICA PER IL FINAL STAGE CHE INIZIERA’ DOMANI E CHE VEDRA’ IN PEDANA ANCHE MICHELE TURETTA !!! Grandissimo Massimo Mamo Dante che anche oggi sfodera una super prestazi - facebook.com facebook