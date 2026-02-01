Zapata sfodera il cuore il Toro si libera del fantasma Lecce con un gol che incanta il pubblico
Il Torino vince 1-0 contro il Lecce e interrompe un periodo difficile. Zapata segna un gol che fa esplodere i tifosi allo stadio Granata. La squadra torna a respirare fiducia, lasciandosi alle spalle settimane di incertezze e sconfitte. La partita ha dato nuovo slancio, dimostrando che il Toro può tornare a lottare con convinzione.
Il Torino ha spezzato un’incertezza che durava da settimane. Nella serata del 1° febbraio 2026, al Granata, il pubblico ha visto nascere una nuova atmosfera: non più il timore di un’ennesima sconfitta o di una rimonta che non arriva, ma l’esplosione di un’identità. Il gol che ha deciso la partita contro il Lecce non è stato solo un momento tecnico, ma un gesto simbolico. A segnarlo è stato Juan Pablo Zapata, che ha messo in campo non solo la sua abilità, ma tutta la sua storia, la sua passione, il peso di un’attesa che si è trasformata in riscatto. Il punteggio finale 2-1 ha dato il giusto contorno a un’azione che ha incantato: un diagonale dal limite dell’area, preciso come un colpo di lama, che ha scavato la porta del portiere avversario e ha fatto esplodere il settore ospiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
