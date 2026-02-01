zanna bianca lupi e natura selvaggia a solomeo

A Solomeo si apre uno spettacolo dedicato alla natura selvaggia e ai lupi. Lo spettacolo, pensato per tutte le età dai 7 anni in su, racconta l’universo di Zanna Bianca e il Grande Nord. Gli spettatori entrano in un mondo di foreste, animali e avventure che richiamano l’antica infanzia del mondo. Un’occasione per conoscere da vicino la vita dei lupi e il fascino della natura selvaggia.

Un omaggio ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo per uno spettacolo tout public consigliato dai 7 anni di età. Oggi alle 17.30 al Teatro Cucinelli, per la stagione dello Stabile umbro, va in scena “ Zanna Bianca, della natura selvaggia “, spettacolo pluripremiato liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London. E’ diretto da Francesco Niccolini - anche autore - e Luigi D’Elia (nella foto) protagonista sul palco. D’Elia e Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. Ma se anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 1 febbraio alle ore 17.30 il Teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà uno spettacolo dall’anima intensa e suggestiva, "Zanna Bianca, della natura selvaggia", scritto e diretto da Francesco Niccolini insieme a Luigi D’Elia, che ne cura anche la regia e l’int - facebook.com facebook

La vita raggiunge il suo apice quando fa fino in fondo ciò per cui è stata realizzata. Zanna bianca Jack London #NatiOggi #goodnight x.com