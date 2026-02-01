Zanetti sotto pressione a Verona | crisi di risultati e futuro in bilico dopo il ko a Cagliari

La situazione del Verona si fa sempre più difficile. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Cagliari, i gialloblù restano ultimi in classifica con appena tre punti in nove partite. La posizione di Paolo Zanetti appare ormai in bilico, e il club si trova a valutare il suo futuro.

Il Verona è in crisi profonda, e la posizione di Paolo Zanetti è ormai al limite del precipizio. Dopo la sonora sconfitta per 4-0 contro il Cagliari, i gialloblù restano ultimi in classifica, in compagnia del Pisa, con soli tre punti all’attivo dopo nove giornate. Il risultato non è solo un’inezia tecnica: è un segnale di allarme che ha scosso l’ambiente gialloblù. La dirigenza, in silenzio ma con crescente tensione, ha avviato una valutazione interna che potrebbe portare all’esonero dell’allenatore già prima della prossima sfida in programma domenica contro il Pisa. La decisione non verrà annunciata immediatamente, ma il clima all’ombra dello Stadio Marc’Antonio Bentegodi è carico di incertezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo la sconfitta con il Cagliari, Sean Sogliano non si nasconde e ammette che il momento è difficile.

