Zane Weir apre la stagione al coperto tra successo e acciacchi

Zane Weir ha aperto la stagione indoor con un buon risultato. Nel suo primo test dell’anno, il mezzofondista italiano ha lanciato il peso a 20,56 metri a Nordhausen, in Germania. Nonostante qualche problema di salute, Weir ha mostrato di essere già in forma e pronto a dare battaglia.

Lanciando il peso a 20,56 metri nel corso della sua prima uscita stagionale, Zane Weir ha inaugurato il 2026 dell’atletica italiana con una prestazione convincente sul campo di Nordhausen, in Germania. Reduce da un raduno in Sudafrica, l’azzurro ha conquistato la vittoria nella prova di getto del peso, mostrando fin da subito il proprio (ottimo) stato di forma. Tuttavia, dietro il risultato positivo si nasconde comunque un piccolo campanello d’allarme: un dolore al diaframma che ha indotto l’atleta a fermarsi dopo un solo lancio utile. In vista di un anno ricco di obiettivi importanti, dal Mondiale indoor a Torun agli Europei all’aperto di Birmingham, Weir ha preferito non forzare, scegliendo una gestione cauta delle proprie condizioni fisiche.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Zane Weir Zane Weir apre la stagione con una misura di comodo, poi arriva il dolore Zane Weir ha iniziato la stagione in modo tranquillo, con una misura di riscaldamento a Nordhausen, in Germania. Filippo Tortu apre la stagione e si infortuna subito: cos’è successo in Svizzera, ritorno amaro al coperto Filippo Tortu ha iniziato la stagione tra le aspettative, ma già al suo primo impegno in Svizzera si è fermato a causa di un infortunio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Zane Weir Zane Weir apre la stagione con una misura di comodo, poi arriva il doloreZane Weir ha fatto il proprio debutto stagionale, presentandosi in pedana a Nordhausen (Germania) dopo aver preso parte a un raduno in Sudafrica. oasport.it

