Yoshimoto Banana torna a far parlare di sé con un libro che mette in luce le emozioni di una generazione. Ambientato negli anni Ottanta, il romanzo ripercorre i sentimenti di giovani che cercano di trovare il loro posto tra le macerie di un passato ormai sfumato. Le vicende raccontano di sogni, insicurezze e speranze, riflettendo le tensioni di un’epoca di cambiamenti profondi. La scrittura semplice ma intensa rende viva la voce di chi si sente in bilico tra tradizione e modernità.

Ci riportano a quello scorcio degli anni Ottanta che ha visto emergere voci nate dalle macerie del boom economico e dallo sgretolamento di un establishment intellettuale ormai obsoleto nelle forme e nei contenuti, i due brevissimi romanzi di Yoshimoto Banana contenuti in Come un miraggio, magistralmente resi in lingua italiana da Giorgio Amitrano (Feltrinelli, pp.144, € 15,00). La sua lingua restituisce infatti tutta la delicatezza emotiva già presente in Kitchen, quel magma emozionale situato nello spazio del miraggio, per sua natura mutevole e incerto, che traduce lo spaesamento di una generazione il cui futuro è segnato dall’assenza di promesse. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Yoshimoto Banana, scintillìo e inquietudine della giovinezza

Approfondimenti su Yoshimoto Banana

