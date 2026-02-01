La WWE ha portato il suo Royal Rumble per la prima volta fuori dagli Stati Uniti, scegliendo come cornice Riyadh, in Arabia Saudita. L’evento ha attirato migliaia di fan, che hanno assistito a uno show ricco di sorprese e incontri emozionanti. La decisione di spostare la grande festa della WWE in Medio Oriente segna un nuovo capitolo per la federazione, che punta a conquistare anche il pubblico internazionale.

Per la prima volta nella storia della WWE, il Royal Rumble si è svolto fuori dal Nord America: la capitale saudita Riyadh ha ospitato l’appuntamento. L’evento, atteso con grande entusiasmo, ha attirato migliaia di fan da tutto il mondo, desiderosi di assistere a questo momento storico all’interno di un’arena costruita appositamente in soli 35 giorni. La serata non ha deluso le aspettative: i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo, la folla ha applaudito ogni ingresso e ogni eliminazione e una nuova superstar saudita, Fahad Tuwaiq, ha fatto il suo debutto tra gli applausi scroscianti. “Onestamente, sono molto orgoglioso di essere una star che rappresenta il mio Paese nella mia terra natale”, ha detto Tuwaiq ai giornalisti, chiaramente emozionato dopo essere salito sul ring per la prima volta su un palcoscenico così importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - WWE, Royal Rumble in Arabia Saudita: la grande festa a Riyadh

Approfondimenti su WWE Royal Rumble

La Royal Rumble, uno degli eventi più importanti della WWE, si terrà in Arabia Saudita alla fine di questo mese.

Le squadre hanno terminato di allestire lo stadio in Arabia Saudita, pronto ad accogliere la Royal Rumble 2026.

WWE royal rumble in Riyadh Saudi Arabia premium live event promotion trailer

Ultime notizie su WWE Royal Rumble

