Finn Balor ha accusato sui social di essere stato escluso dalla Royal Rumble di ieri sera. Lottava per il titolo mondiale poche settimane fa, ora si trova a guardare gli altri combattere senza poter partecipare. Il wrestler irlandese ha scritto che si sente deluso e frustrato, lasciando intendere che ci sono stati problemi che lo hanno escluso dalla grande notte della WWE.

Uno dei grandi assenti nella Royal Rumble di ieri sera è stato Finn Balor, passato dal lottare per il titolo mondiale qualche settimana fa a non riuscire ad avere un posto nella rissa reale. Nulla di inaspettato, in quanto già lunedì a Raw, il GM Adam Pearce aveva detto a Balor che la Rumble era piena e non c’era posto per lui, ma dopo aver visto i partecipanti alla Rumble probabilmente la frustrazione di Balor è aumentata e si è sfogato su X con alcuni tweet. “Troverò un modo”. Balor su X ha parlato di mancanza di rispetto e ha individuato “il nemico” nel GM di Raw Adam Pearce. In un primo tweet l’irlandese ha scritto: “Sto iniziando a rendermi conto che qui non vengo rispettato abbastanza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Finn Balor si sfoga sui social dopo la mancata partecipazione alla Royal Rumble

Brock Lesnar parteciperà alla Royal Rumble 2026.

Durante la puntata di WWE Raw, Rey Mysterio ha subito un infortunio che potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione al prossimo Royal Rumble.

