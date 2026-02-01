La serie Wonder Man si fa notare con l’episodio “Doorman”, che alcuni spettatori hanno interpretato come un omaggio ai Simpson. Il Marvel Cinematic Universe prova a ritrovare la sua strada tra tante produzioni, e questa miniserie sembra aver trovato una formula che funziona, con un mix di novità e riferimenti alla cultura pop.

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) sta cercando la sua nuova identità sul piccolo schermo. Dopo la sovrasaturazione degli ultimi anni, i Marvel Studios sembrano aver trovato una formula vincente con il brand Marvel Spotlight, e la nuova miniserie Wonder Man ne è la prova. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Se WandaVision e Loki hanno esplorato il multiverso e la magia, Wonder Man sceglie una via diversa: la satira hollywoodiana. In particolare, il quarto episodio, intitolato “Doorman”, ha attirato l’attenzione dei fan per le incredibili somiglianze con uno degli episodi più iconici de I Simpson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Wonder Man: L’episodio “Doorman” è un incredibile omaggio ai Simpson?

Wonder Man, dal 28 gennaio su Disney+Marvel Television presenta Wonder Man, la nuova serie tv su Disney+ a partire dal 28 gennaio 2026 con tutti gli episodi. tvserial.it

Wonder Man, cosa racconterebbe una stagione 2? Ecco cosa risponde lo showrunnerWonder Man è disponibile su Disney+ con tutti e otto gli episodi e le prime reazioni allo show sembrano positive. cinefilos.it

Destin Daniel Cretton ha svelato che Trevor Slattery è finito in Wonder Man perché i Marvel Studios stavano considerando l'idea di un progetto stand-alone sul personaggio: "la Marvel stava sviluppando una sua serie con Trevor Slattery protagonista su Holly - facebook.com facebook