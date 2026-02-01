Wedding Awards 2026 servizi al top | dal dj al fotografo abiti e torte Ecco i più amati dai neosposi

Oggi a Forlì sono stati consegnati i premi ai servizi più apprezzati dai futuri sposi per i matrimoni del 2026. Dai Dj ai fotografi, dagli abiti alle torte nuziali, i professionisti che lavorano nel settore hanno mostrato i loro migliori lavori. La cerimonia ha messo in luce le eccellenze che rendono speciale il giorno più importante per molte coppie.

Forlì, 1 febbraio 2026 – ‘Matrimonio all’italiana’ è il titolo di uno dei capolavori del cinema italiano, firmato da Vittorio De Sica e interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni. ‘Matrimonio alla forlivese’ è, invece, il titolo che ben racconterebbe la pioggia di verdetti arrivata, su Forlì e dintorni, ai Wedding Awards 2026, i premi alle migliori aziende del settore wedding in Italia, ideati dal famoso portale ‘Matrimonio.com’. I premi decisi unicamente su recensioni verificate di coppie sposate di recente. Giunta alla sua 13ª edizione, l’iniziativa – r itenuta uno dei programmi di riconoscimento più completi e trasparenti del settore, poiché si fonda unicamente su recensioni verificate di coppie sposate di recente – ha visto, tra i professionisti premiati, 20 fornitori di servizi forlivesi, in diverse categorie (dalla location per banchetti al catering, dalla fotografia alle bomboniere). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

