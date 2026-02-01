Un cacciatore di 40 anni di Fano ha cercato di vendere il suo cane da caccia tramite internet. Ma alla fine si è ritrovato senza il denaro e senza l’animale. Ha incontrato un addestratore di cani di un centro in Romagna, ma si è subito accorto di essere stato truffato.

Voleva vendere un cane da caccia, ma è stato truffato perdendo sia i soldi che il cane. Protagonista un cacciatore quarantenne di Fano che, tramite internet, era entrato in contatto con un addestratore di cani presso un centro della vicina Romagna. Al momento della consegna dell’animale il giovane addestratore aveva promesso di pagare il giorno dopo tramite bonifico bancario, accertato il quale sarebbe seguito il passaggio di proprietà all’anagrafe canina. Purtroppo il cacciatore fanese si è sempre visto negare nei giorni successivi il pagamento del cane, tanto da costringerlo, su consiglio del suo avvocato Andrea Angeletti, di sporgere formale denuncia querela al Commissariato di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuole vendere il cane, ma ci perde sia i soldi che l’animale

Approfondimenti su Fano Romagna

Le Candy Cane Nails sono la manicure natalizia più dolce e festosa, perfetta per celebrare le festività con stile.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ten years of love,a lie for his white muse made him give her $1M to leaveAfter her death,he went mad

Ultime notizie su Fano Romagna

Argomenti discussi: Vuole vendere il cane, ma ci perde sia i soldi che l’animale; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla.

L’Inter non vuole vendere Dumfries, almeno non a gennaio, e per questo ha scartato subito l’idea Norton-Cuffy del Genoa, che pure era stato sondato qualche giorno fa. Se poi a luglio spunterà un acquirente disposto a versare la clausola da 25 milioni, il di - facebook.com facebook

L’Inter non vuole vendere Dumfries, almeno non a gennaio, e per questo ha scartato subito l’idea Norton-Cuffy del Genoa, che pure era stato sondato qualche giorno fa. Se poi a luglio spunterà un acquirente disposto a versare la clausola da 25 milioni, il di x.com