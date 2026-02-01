Vuole vendere il cane ma ci perde sia i soldi che l’animale
Un cacciatore di 40 anni di Fano ha cercato di vendere il suo cane da caccia tramite internet. Ma alla fine si è ritrovato senza il denaro e senza l’animale. Ha incontrato un addestratore di cani di un centro in Romagna, ma si è subito accorto di essere stato truffato.
Voleva vendere un cane da caccia, ma è stato truffato perdendo sia i soldi che il cane. Protagonista un cacciatore quarantenne di Fano che, tramite internet, era entrato in contatto con un addestratore di cani presso un centro della vicina Romagna. Al momento della consegna dell’animale il giovane addestratore aveva promesso di pagare il giorno dopo tramite bonifico bancario, accertato il quale sarebbe seguito il passaggio di proprietà all’anagrafe canina. Purtroppo il cacciatore fanese si è sempre visto negare nei giorni successivi il pagamento del cane, tanto da costringerlo, su consiglio del suo avvocato Andrea Angeletti, di sporgere formale denuncia querela al Commissariato di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
