Vuole il monopattino sul bus ma non può Così minaccia l’autista | denunciato

Un uomo di 37 anni originario del Gambia ha provocato un incidente sui mezzi pubblici a Rimini. Dopo aver litigato con l’autista del bus, lo ha minacciato quando gli ha chiesto di scendere. La scena si è conclusa con l’intervento dei carabinieri, che hanno denunciato il 37enne per interruzione di pubblico servizio.

Rimini, 1 febbraio 2026 – Litiga con l'autista del bus poi lo minaccia: nei guai un 37enne originario del Gambia, bloccato dai carabinieri e denunciato per interruzione di pubblico servizio. L'episodio è avvenuto sabato verso le 13,30 a Villa Verucchio. Salito sul bus con il monopattino, il gambiano insisteva per tenere il mezzo sotto il sedile, anziché metterlo nel bagagliaio come chiedeva l'autista. Tra i due è scoppiata la lite, con il 37enne che ha cominciato a insultare e minacciare il conducente. Corsa interrotta e carabinieri sul posto. L'autista, vista come si era messa la situazione, è stato costretto a interrompere la corsa del bus e si è fermato davanti all'ex stazione rosa di Villa Verucchio, in provincia di Rimini.

