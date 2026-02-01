Volley Serie A3 | appuntamento al PalaBigi oggi alle 16 per continuare la marcia da capolista Conad pronta a tritare pure i sardi del Sarroch

Oggi alle 16 al PalaBigi, la Conad torna in campo contro il Sarlux Sarroch. La squadra di casa, capolista in serie A3, cerca la quindicesima vittoria in 16 partite, dopo aver conquistato un grande risultato a Belluno. I sardi, invece, sono quinti in classifica e vogliono mettere i bastoni tra le ruote ai padroni di casa, che vogliono continuare la loro marcia verso il primo posto.

Impegno interno domenicale per la Conad (42). A otto giorni dalla splendida impresa di Belluno, che ha portato i granata a +11 sui più prossimi rivali per il primo posto, la capolista riceve alle 16 i sardi del Sarlux Sarroch (22), quinta della classe, andando a caccia del successo numero 15 in 16 match disputati. Attenzione, tuttavia, agli avversari di giornata: all’andata il sestetto cittadino travolse i rivali con un netto 3-0, concedendo loro soli 44 punti, ma da allora i rivali hanno cambiato passo e, non a caso, hanno vinto tutte e 4 le sfide disputate nel girone di ritorno, le ultime 3 al tiebreak, sinonimo di carattere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

