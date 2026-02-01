Volley Bergamo missione compiuta | vince a Perugia e risale all’ottavo posto

Dopo cinque partite senza vittorie, il Volley Bergamo torna a sorridere. La squadra ha battuto 3-0 Perugia in trasferta, risalendo all’ottavo posto in classifica. Una vittoria importante, arrivata alla ripresa del campionato, che dà nuova linfa alla squadra in vista delle prossime gare.

SERIE A1 FEMMINILE. Alla ripresa del campionato il Volley Bergamo vince 3-0 sul campo del fanalino di coda Perugia e rompe un digiuno di successi che in campionato durava da cinque partite. Missione compiuta: il Volley Bergamo vince 3-0 a Perugia, ritrova la vittoria dopo cinque sconfitte consecutive e risale in ottava posizione. Domenica 1° febbraio alla ripresa del campionato dopo la pausa per le finali di Coppa Italia, le rossoblù di Marcello Cervellin ritrovano il sorriso in vista della volata finale della regular season. Un successo ottenuto imponendo il proprio gioco, dettando i tempi e mostrandosi superiore in ogni fondamentale, con 12 muri, i 5 ace e una prestazione corale.

