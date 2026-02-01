Visita al tesoro della Basilica di San Gaudenzio
Domenica 1 marzo, dalle 15 in poi, i visitatori potranno entrare nella Basilica di San Gaudenzio e ammirare i tesori nascosti al suo interno. Con turni programmati, si potrà scoprire la ricchezza di manufatti e oggetti preziosi dedicati al Santo Patrono di Novara, in un viaggio tra storia e fede.
