Visita al tesoro della Basilica di San Gaudenzio

Domenica 1 marzo, dalle 15 in poi, i visitatori potranno entrare nella Basilica di San Gaudenzio e ammirare i tesori nascosti al suo interno. Con turni programmati, si potrà scoprire la ricchezza di manufatti e oggetti preziosi dedicati al Santo Patrono di Novara, in un viaggio tra storia e fede.

Un viaggio alla scoperta del tesoro della Basilica di San Gaudenzio.Domenica 1 marzo, a partire dalle ore 15 su turni, sarà possibile a scoprire i meravigliosi e preziosi manufatti che fanno parte del tesoro dedicato al Santo Patrono della diocesi di Novara.Contributo minimo suggerito: 15 euro.🔗 Leggi su Novaratoday.it

