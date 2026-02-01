Visita al tesoro della Basilica di San Gaudenzio

Domenica pomeriggio, a Novara, i fedeli e gli appassionati potranno entrare nella Basilica di San Gaudenzio per visitare il suo tesoro. A partire dalle 15, si potrà scoprire a turno i manufatti e gli oggetti preziosi dedicati al Santo Patrono. L’ingresso è aperto a chi vuole conoscere da vicino questa parte importante della storia e della fede locale.

Un viaggio alla scoperta del tesoro della Basilica di San Gaudenzio.Domenica 1 marzo, a partire dalle ore 15 su turni, sarà possibile a scoprire i meravigliosi e preziosi manufatti che fanno parte del tesoro dedicato al Santo Patrono della diocesi di Novara.Contributo minimo suggerito: 15 euro.

