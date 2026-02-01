Vino sale sul podio olimpico Il Crognolo scala Casa Italia

Il vino italiano conquista le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La cantina Sette Ponti, di Arezzo, si fa strada tra le grandi marche internazionali e sale sul podio, portando con sé il nome dell’Italia. La famiglia Moretti ha scelto di rappresentare il nostro paese in questa grande occasione, trasformando il vino in un vero e proprio ambasciatore.

Un vino aretino ambasciatore alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Scelto per questa grande vetrina internazionale l'azienda Sette Ponti della famiglia Moretti. L'etichetta selezionata dagli esperti è il Crognolo anno 2023. Sarà sulle tavole dei tre ristoranti di Casa Italia dove potranno sorseggiarlo durante il pasto non solo le persone accredidate per il grande evento ma anche chi arriva per seguire le giornate di sport. Nella carta dei vini dei ristoranti di Milano, Cortina e Livigno, il Crognolo sarà uno delle 26 etichette che si potrà scegliere per accompagnare al pasto. È uno dei ventisei vini specchio riflesso del grande mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali territori italiani.

