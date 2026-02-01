Vigili del Fuoco impegnati per frane e allagamenti nel crotonese dopo intensi nubifragi

Le forti piogge hanno provocato frane e allagamenti in diverse zone del Crotonese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in più di trenta casi per aiutare le persone e mettere in sicurezza le strade. La situazione resta critica, con molte case ancora isolate e acqua che continua a salire in alcune aree. La protezione civile monitora la situazione e invita alla prudenza.

Un'ondata di maltempo ha colpito il Crotonese con intensità eccezionale, costringendo le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale a intervenire in oltre trenta situazioni di emergenza. L'evento si è verificato nelle prime ore della mattinata del 1° febbraio 2026, quando piogge torrenziali hanno provocato frane, allagamenti e danni diffusi in diverse zone della provincia. Le forti precipitazioni hanno reso instabili tratti di strade, causando il crollo di alberi sulle carreggiabili e il blocco di accessi a centri abitati. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare situazioni critiche in zone montane e costiere, dove il terreno ha ceduto sotto il peso dell'acqua e il deflusso idrico ha compromesso la stabilità delle infrastrutture.

