Video social con le armi | gang del Boario perquisita

Gli agenti della polizia hanno perquisito la gang del Boario dopo aver trovato un video sui social che mostra armi e denaro. La scena riprendeva un tavolo con molte banconote da 50 euro, auto di lusso con vetri oscurati e il tetto della tettoia del Campo Boario, un’immagine che i residenti di Jesi riconoscono subito. La polizia ora indaga sui legami tra quelle immagini e le attività criminali della banda.

Ancona, 1 febbraio 2026 – Un tavolo colmo di banconote da 50 euro, auto di grossa cilindrata dai vetri oscurati e quel profilo inconfondibile della tettoia del Campo Boario che ogni jesino riconosce al primo sguardo. Il video della cosiddetta "gang del Boario", rimbalzato febbrilmente di smartphone in smartphone conquistando like e condivisioni, sembrava il trailer di una serie tv sulla malavita. Pistole puntate alla bocca, machete branditi con spavalderia, sguardi di sfida filtrati dai passamontagna e parole di strada urlate in diverse lingue: un set cinematografico dai toni cupi, culminato nel rito dello scambio di droga e nell’ostentazione di alcolici svuotati a terra e denaro facile, trofei di una "guerra invisibile" data in pasto ai social per reclamare un’egemonia territoriale nel quartiere San Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Video social con le armi: gang del Boario perquisita Approfondimenti su Boario Gang Pacchetto sicurezza, nuova stretta del Governo contro armi da taglio, baby gang e immigrazione. Scudo legale per le forze dell’ordine Il governo italiano si appresta a introdurre un nuovo pacchetto di norme sulla sicurezza, comprendente un decreto legge e un disegno di legge. Sparo alla testa di un maiale con la foto di Salvini attaccata sopra, le minacce dopo le frasi del ministro su stop armi a Kiev - VIDEO La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Boario Gang Argomenti discussi: Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Cos'è Upscrolled, l'app per video brevi che sfida TikTok; Google Vids introduce sottotitoli animati pensati per i video social; Dipendenza da social, processo a Instagram TikTok e YouTube. Ci vediamo al Conary Mor di Darfo Boario Terme (Brescia) per il mio concerto acustico! Open act: P.s.: Quando i social ti boicottano mentre provi a pubblicizzarti, si segue l’antica tattica del “ ` - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.