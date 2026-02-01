Video social con le armi | gang del Boario perquisita
Gli agenti della polizia hanno perquisito la gang del Boario dopo aver trovato un video sui social che mostra armi e denaro. La scena riprendeva un tavolo con molte banconote da 50 euro, auto di lusso con vetri oscurati e il tetto della tettoia del Campo Boario, un’immagine che i residenti di Jesi riconoscono subito. La polizia ora indaga sui legami tra quelle immagini e le attività criminali della banda.
Ancona, 1 febbraio 2026 – Un tavolo colmo di banconote da 50 euro, auto di grossa cilindrata dai vetri oscurati e quel profilo inconfondibile della tettoia del Campo Boario che ogni jesino riconosce al primo sguardo. Il video della cosiddetta "gang del Boario", rimbalzato febbrilmente di smartphone in smartphone conquistando like e condivisioni, sembrava il trailer di una serie tv sulla malavita. Pistole puntate alla bocca, machete branditi con spavalderia, sguardi di sfida filtrati dai passamontagna e parole di strada urlate in diverse lingue: un set cinematografico dai toni cupi, culminato nel rito dello scambio di droga e nell’ostentazione di alcolici svuotati a terra e denaro facile, trofei di una "guerra invisibile" data in pasto ai social per reclamare un’egemonia territoriale nel quartiere San Giuseppe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
