Saraya aveva annunciato un grande ritorno alla Royal Rumble 2026, facendo sperare i fan. Ma alla fine si è trattato solo di un bluff. La wrestler aveva creato aspettative, poi si è scoperto che niente di fatto. I tifosi rimangono delusi, mentre lei si gode il suo momento di mistero.

Saraya aveva convinto i fan di essere pronta per un clamoroso ritorno a sorpresa alla Royal Rumble 2026, ma alla fine era solo fumo negli occhi. Parlando durante il post-show della Royal Rumble, Sean Ross Sapp ha rivelato che Saraya non è mai stata presa in considerazione per un’apparizione alla Rumble di Riyadh. Nonostante il video di allenamento pubblicato appena due giorni prima dell’evento, l’hype era esattamente ciò che Saraya voleva creare: un troll gigante e perfettamente riuscito. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Saraya Bevis (@saraya) Sapp ha chiarito: “No, Saraya. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - VIDEO: Il ritorno che non c’era, Saraya e il troll perfetto prima della Rumble

