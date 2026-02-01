VIDEO | Highlights completi della Royal Rumble 2026

La WWE ha organizzato la Royal Rumble 2026 in Arabia Saudita, la prima volta che l’evento si svolge fuori dall’America. La serata ha visto protagonisti wrestler di tutto il mondo, con momenti di alta tensione e sorprese inattese. La folla presente ha assistito a uno spettacolo intenso e pieno di colpi di scena, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo.

La WWE ha messo in scena dall'Arabia Saudita la Royal Rumble numero 39, la prima tenutasi fuori dal continente americano. Ecco il meglio di quanto accaduto durante la serata di Riad.

