Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa Juventus

La Juventus ha concluso un’operazione di mercato a sorpresa in questa finestra di gennaio. I bianconeri hanno deciso di muoversi con discrezione, seguendo le indicazioni di Spalletti. La strategia è stata chiara: niente grandi nomi, ma acquisti utili per rafforzare la squadra senza attirare troppo l’attenzione. La domanda ora è se questi acquisti riusciranno a portare quella svolta tanto attesa in campionato.

Boga come Openda. Sul campo vedremo, ma la strategia della Juve è la medesima. Il terzo protagonista del fronte di mercato per rinforzare l’attacco è il solito Kolo Muani, sul quale si continua a lavorare seppur con meno certezze di portare a termine l’operazione. Proprio nel momento in cui gli uomini della Continassa hanno concretizzato il rischio di rimanere a mani vuote come con En-Nesyri (per il quale il viaggio a Istanbul del ds Ottolini si è rivelato una missione fallita) si è deciso di cogliere un’occasione che potesse diventare una soluzione credibile per Spalletti, che originariamente – prima di allargare le vedute sulla mancanza di un centravanti d’area - aveva chiesto un vice Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juventus ha annunciato il primo acquisto del mercato invernale: Jeremy Boga.

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz.

Vice Yildiz? Un altro Openda? Il senso di Boga in questa JuventusCon un fine gennaio di mercato complicato, i bianconeri hanno chiuso un'operazione sottotraccia come da richiesta di Spalletti. Come si inquadra nel suo scacchiere ... msn.com

Juventus, preso Boga, sarà il vice-Yildiz: chi è e come potrebbe giocare con SpallettiJeremie Boga torna in Italia: dopo Sassuolo e Atalanta, lo prende la Juventus come vice-Yildiz. Il giocatore arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto e un ruolo piuttosto ch ... sport.virgilio.it

Ma davvero, chi vi aspettavate come vice Yildiz Vinícius Raphinha Il nome di Boga, piaccia o no, ha una sua logica chiarissima. Anche alla luce delle parole di Spalletti, che è stato netto: non vuole qualcuno che metta pressione a Yildiz, che lo spinga ment - facebook.com facebook

Blitz a sorpresa della #Juventus che chiude per Jeremie #Boga: l'esterno arriva dal #Nizza ed è già al J Medical per le visite, sarà lui il nuovo vice- #Yildiz di #Spalletti. #calcionews24 x.com