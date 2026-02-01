Viaggi di nozze Criluma Ancona ancora premiata Recchi | Sviluppare le offerte lungo una filiera complessa alla base del nostro successo

Criluma Viaggi di Ancona si aggiudica ancora una volta il Wedding Awards, il riconoscimento di Matrimonio. È il quarto premio in sei anni, e anche quest’anno la società si distingue per le offerte di viaggio di nozze. Il direttore Recchi spiega che il successo deriva dallo sviluppo di proposte lungo una filiera complessa, che permette di offrire servizi di qualità ai clienti.

Il riconoscimento del portale Matrimonio.com viene assegnato alle migliori agenzie per i viaggi nuziali in Italia, sulla base delle scelte delle coppie che hanno effettuato il viaggio ANCONA – Per il secondo anno consecutivo e per la quarta volta negli ultimi sei anni, Criluma Viaggi di Ancona è tra vincitori del Wedding Awards, il premio assegnato da Matrimonio.com, il portale di riferimento in Italia del settore viaggi di nozze. Il premio, giunto alla tredicesima edizione dei Wedding Awards, riconosce l’eccellenza nel settore nuziale nel panorama nazionale: sono le stesse coppie che hanno effettuato il viaggio di nozze a scegliere le agenzie vincitrici.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Criluma Viaggi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Criluma Viaggi

Argomenti discussi: Criluma Viaggi vince il Wedding Award 2026 di Matrimonio.com: il premio assegnato alle migliori aziende del settore wedding in Italia.

Criluma viaggi di Ancona ancora tra i vincitori dei Wedding Awards(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - Per il secondo anno consecutivo e per la quarta volta negli ultimi sei anni, Criluma Viaggi di Ancona è tra vincitori del Wedding Awards, il premio assegnato da Matrimonio.co ... msn.com

Matrimoni e viaggi di nozze: l’Italia conquista le coppie straniereCrescono i per sempre stranieri nel Belpaese: oltre 15.000 nozze celebrate, quattro milioni di pernottamenti e un indotto che tocca il miliardo di euro L’Italia sta diventando la destinazione ... panorama.it

Criluma Viaggi | Ancona - facebook.com facebook