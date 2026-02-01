Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 18 | 25

La viabilità a Roma e dintorni si presenta congestionata. Tra le principali arterie, il raccordo anulare mostra code tra Prenestina e Ardeatina, in entrambe le carreggiate, mentre tra Cassia bis e Salaria si circola a passo d’uomo. Anche la strada statale Pontina è rallentata, con lunghe code tra Pomezia nord e via di Pratica in direzione Eur. In città, le vie Appia, La Togliatti e Portonaccio registrano rallentamenti a causa di incidenti e traffico intenso, creando disagi per chi viaggia tra i cent

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la Roma Teramo per incidente lunghe code tra Castel Madama e Tivoli direzione Roma sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Prenestina e Ardeatina in carreggiata interna Rimanendo in interna si sta in coda tra le uscite Cassia bis e Salaria mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Laurentina ed Ardeatina è più avanti tra le uscite Appia Casilina sul tratto Urbano si rallenta tra lo svincolo per La Togliatti e via Fiorentini e più avanti altezza Portonaccio direzione tangenziale sta percorrendo la strada statale Pontina traffico rallentato con code tra Pomezia nord e via di Pratica direzione Eur mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Alba non è in rubrica è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Ecco un'introduzione chiara e sobria sulla situazione viaria a Roma e nel Lazio del 2 gennaio 2026 alle 18:10: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio: il traffico si presenta generalmente scorrevole, eccezion fatta per alcune zone.

Il servizio di infomobilità Astral fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio al 2 gennaio 2026, ore 18:40.

