Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 17 | 25

Tra le 17:25 di oggi, il traffico a Roma si fa più complicato a causa di diversi incidenti e rallentamenti lungo le principali strade. Un incidente ha bloccato le corsie interne del Grande Raccordo Anulare tra le uscite Casilina, causando code, mentre in carreggiata esterna si registrano rallentamenti tra le uscite Laurentina e Tuscolana. La situazione si aggrava anche sulla strada statale Pontina, con code tra Pomezia Nord e Via di Pratica in direzione Eur. In provincia, un altro incidente rallenta il traffico tra Campole

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare un incidente nel traffico tra le uscite Casilina doppia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite laurentine Tuscolana sul tratto Urbano Colle altezza Portonaccio direzione tangenziale est a 91 Roma Fiumicino si rallenta altezza grande raccordo anulare direzione Roma sulla strada statale Pontina traffico rallentato con code tra Pomezia nord e via di Pratica direzione Eur percorrendo la via rallentamenti a Torvaianica in prossimità dell'incrocio con viale Danimarca nei due sensi di marcia sulla strada regionale Nettunense un incidente rallenta il traffico tra Campoleone di Lanuvio e Montegiove direzione ovviamente in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia da taglio roccia ed Astral infomobilità in tutto il prossimo aggiornamento della Regione Lazio

