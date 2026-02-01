Da Castel Romano a Maccarese, il traffico in città si fa complicato. Diverse zone segnalano rallentamenti e code, soprattutto a causa di incidenti che coinvolgono le arterie principali come via del Mare e viale di Castel San Giorgio. Le condizioni meteo e le alte temperature invernali richiedono ancora più attenzione alla guida, con l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile. I guidatori devono muoversi con cautela per evitare pericoli lungo le strade.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio percorrendo la statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza Castel Romano direzione euro sulla via del mare sempre per incidente rallentamenti e code tra Centro Giano ed Acilia Ostia a Maccarese lunghe code per traffico intenso in viale di Castel San Giorgio 3 a Viale Tre Denari e via del Buttero nei due sensi di marcia mentre in viale Tre Denari un incidente rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con via Luigi gastinelli nelle due direzioni percorrendo via Flaminia sempre per incidente traffico rallentato con coda tra Riano e Castelnuovo di Porto nei due sensi di marcia per l'arrivo doccia ed Astral infomobilità è tutto oro di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo dare sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 16:25

Approfondimenti su Roma Regione

Il servizio di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità e il trasporto pubblico nella regione Lazio.

Il servizio di Astral infomobilità del Lazio segnala che, alle ore 07:25 del 2 gennaio 2026, la viabilità regionale è priva di impedimenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Regione

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-01-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle autostrade del territorio percorrendo la ... romadailynews.it

La regione è sott’acqua. Allerta arancione e interventi in tutte le provinceRoma e gran parte del Lazio stanno vivendo una fase di maltempo persistente con allerta meteo in corso, piogge diffuse e criticità idrauliche ... radiocolonna.it

Modifiche alla viabilità sulla Diramazione Roma Sud per interventi di manutenzione stradale: chiusura temporanea di un casello - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Passeggiata di Ripetta, sabato potature x.com