Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 11 | 25

La viabilità sulla Pontina si fa difficile: un veicolo fermo provoca lunghe code all’altezza di Ponte Badino a Terracina, in entrambe le direzioni. Sempre sulla stessa strada, nel traffico intenso, si formano rallentamenti tra Castel di Decima e Latina. Per le auto in transito su via Prenestina Nuova, i lavori in corso rallentano il traffico a Valle Martella, mentre sulla Salaria si accumulano code a Monterotondo Scalo e a Passo Corese, in direzione Rieti. Inoltre, ci sono rallentamenti anche vicino Osteria Nuova

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un veicolo sulla Pontina è la causa delle code all'altezza di Ponte Badino a Terracina In entrambe le direzioni di marcia sempre sulla Pontina ma stavolta per traffico intenso code a tratti all'altezza di Castel di Decima verso Latina possiamo ora su via Prenestina Nuova dove a causa dei lavori si procede a rilento all'altezza di Valle Martella nelle due direzioni di marcia poi sulla consolare Salaria Ci sono code all'altezza di Monterotondo Scalo entrambe le direzioni è più avanti la Passo Corese a Borgo Santa Maria in direzione Rieti rimaniamo sulla Salaria code per traffico anche all'altezza di Osteria Nuova nei due sensi di marcia in chiusura vi ricordiamo che oggi domenica primo febbraio è in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade è divieto riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo

Ecco un'introduzione chiara e sobria, ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 2 gennaio 2026 alle 11:25: traffico intenso sull'A1 tra Magliano Sabina e Orte, e sul Raccordo Anulare tra le uscite Flaminia, Salaria e Cambiamento.

Il servizio di Astral infomobilità del Lazio segnala che, alle ore 07:25 del 2 gennaio 2026, la viabilità regionale è priva di impedimenti.

