Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 10 | 25

La viabilità sulla Roma-Teramo è congestionata a causa del traffico intenso. Ci sono code all’altezza di Vicovaro in direzione Teramo e sulla Salaria tra Osteria e Collano, in entrambe le direzioni. La situazione resta critica soprattutto nel tratto che collega Roma a questa zona, con automobilisti che devono armarsi di pazienza. Sul fronte ferroviario, i treni sulla linea Roma-Napoli via Formia sono sospesi fino a domani alle 3 per lavori di potenziamento. Sono previste cancellazioni e variazioni di percorso, con autobus sostitutivi in alcune tratte. Inoltre

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si tiene regolare su gran parte della rete viaria regionale fatta eccezione per l'autostrada Roma Teramo dove a causa del traffico intenso Ci sono code all'altezza di Vicovaro in direzione Teramo e sulla Salaria tra osteria e collano In entrambe le direzioni di marcia Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia per interventi di potenziamento infrastrutturale fino alle ore 3 di domani 2 febbraio la circolazione sospesa fra le stazioni di Latina e Formia Gaeta previste pertanto variazioni e limitazioni di percorso cancellazioni e corse con bus sostitutivi per alcuni treni regionali in chiusura i cantieri sulla tra la 1 e la 24 Per consentire lo svolgimento di lavori notturni sarà chiuso il tratto compreso tra Guidonia Montecelio Il Bivio A1 A24 a partire dalle ore 22 di domani domenica braio fino alle ore 6 del mattino del giorno seguente pertanto prestare attenzione alla segnaletica sul posto

Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità della Regione Lazio del 2 gennaio 2026 alle ore 10:25.

Il servizio di Astral infomobilità del Lazio segnala che, alle ore 07:25 del 2 gennaio 2026, la viabilità regionale è priva di impedimenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

