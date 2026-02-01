Via scillitani automobilista gira un video e denuncia | Non è un problema di velocità ma di visibilità
Un automobilista ha pubblicato un video sui social per denunciare le pessime condizioni di via Scillitani. Nel filmato si vede chiaramente che l’illuminazione è insufficiente e la strada rimane molto buia, anche se lui sottolinea che il problema non riguarda la velocità, ma la visibilità. La segnalazione ha già attirato l’attenzione di residenti e passanti, preoccupati per la sicurezza. Ora si aspetta una risposta da parte delle autorità competenti.
Un video pubblicato sui social torna a puntare l’attenzione sulle condizioni di via Scillitani, dove - secondo quanto mostrato nelle immagini - l’illuminazione risulta carente e la strada appare avvolta nel buio. Nelle ultime sequenze del filmato si notano anche i semafori del pericoloso incrocio di viale Fortore in modalità di emergenza: gialli lampeggianti, quindi di fatto non pienamente operativi.La segnalazione arriva da Massimiliano, che accompagna il video con parole dure e un riferimento a un episodio che ha segnato la città: la morte di Simone Raucea, avvenuta il 7 gennaio. Nel testo, l’autore ricorda anche la fiaccolata del 24 gennaio in memoria del ragazzo e denuncia come, a distanza di pochi giorni, “tutto” sia tornato nel silenzio: “Non è un problema di velocità, ma di visibilità”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
