Via scillitani automobilista gira un video e denuncia | Non è un problema di velocità ma di visibilità

Un automobilista ha pubblicato un video sui social per denunciare le pessime condizioni di via Scillitani. Nel filmato si vede chiaramente che l’illuminazione è insufficiente e la strada rimane molto buia, anche se lui sottolinea che il problema non riguarda la velocità, ma la visibilità. La segnalazione ha già attirato l’attenzione di residenti e passanti, preoccupati per la sicurezza. Ora si aspetta una risposta da parte delle autorità competenti.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.